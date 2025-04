Apple TV+: “Margo’s Got Money Troubles” ganha trio de diretoras

O Deadline adiantou quem vai comandar os episódios da próxima série dramática do Apple TV+, “Margo’s Got Money Troubles” — produção da A24 com criação de David E. Kelley. Segundo o site, a missão ficará por conta de três nomes de peso: Dearbhla Walsh, Kate Herron e Alice Seabright.

Walsh, vencedora do BAFTA e do Emmy por trabalhos como “Mal de Família” (“Bad Sisters”) e “Fargo”, vai dirigir quatro dos oito episódios (incluindo o piloto), e também será produtora executiva. Já Herron (“The Last of Us”) e Seabright (“Sex Education”) ficarão responsáveis por dois episódios cada.

A trama é baseada no romance de Rufi Thorpe e acompanha Margo Millet (Elle Fanning), filha de uma garçonete do Hooters (vivida por Michelle Pfeiffer) e de um ex-lutador de wrestling (Nick Offerman).

Aos 20 anos, Margo está desempregada, com um bebê nos braços e à beira da expulsão de casa. Quando seu pai, que estava sumido, reaparece pedindo abrigo, ela aceita deixá-lo ficar em troca de ajuda com o filho.

É nesse cenário que ela decide criar uma conta no OnlyFans — e, curiosamente, começa a aplicar na plataforma alguns conselhos que aprendeu com o pai no universo da luta livre.

O elenco ainda conta com Nicole Kidman, Michael Angarano, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Lindsey Normington, Rico Nasty e Michael Workèyè.

A produção executiva é assinada por Kelley (também roteirista e showrunner), Elle e Dakota Fanning, Brittany Kahan Ward (pela Lewellen Pictures), Kidman e Per Saari (Blossom Films), além de Pfeiffer, Thorpe e Eva Anderson.

A trama, contudo, ainda não tem uma data para estrear.

