Apple TV+ perdeu terreno no mercado de streaming brasileiro no 1º trimestre de 2025

Dando continuidade a uma tendência verificada no último trimestre do ano passado, o Apple TV+ teve a sua participação no mercado de streaming brasileiro encolhida ainda mais durante os três primeiros meses de 2025, atingindo 6%.

Os dados, divulgados pela JustWatch, também indicam como as demais plataformas se saíram no último trimestre, com destaque para Netflix, Prime Video e Disney+, as quais, juntas, abocanham mais de 50% do mercado nacional.

Mais precisamente, a Netflix manteve a liderança no Brasil com 23% de participação no mercado — apenas 2% à frente do Prime Video, com 21% de market share. Completando o Top 3 está o Disney+, agora com 15%.

Max e Globoplay têm 12% e 11% do mercado nacional, respectivamente. Em sexto aparece o Apple TV+, seguido por Paramount+ (4%) e MUBI (3%). As demais plataformas têm, somadas, 5% de participação.

Analisando a variação trimestral, o maior crescimento foi do Paramount+, que subiu três pontos percentuais desde dezembro. Prime Video e Disney+ cresceram um ponto percentual cada. Já a Netflix apresentou queda de dois pontos percentuais, seguida pelo Max e Apple TV+, que retraíram um ponto percentual cada.

Vale lembrar que os dados da JustWatch são calculados a partir do interesse dos mais de 4 milhões de usuários brasileiros no seu site e app.

