Apple Watch terá mais um Desafio do Dia da Terra, em 22 de abril

A Apple realizará mais um Desafio do Apple Watch em comemoração ao Dia da Terra (Earth Day) — o qual, como sempre, acontecerá em 22 de abril (uma terça-feira).

Para completar o desafio, os usuários precisarão realizar um treino com duração de 30 minutos ou mais, com a atividade registrada pelo app Fitness ou por um outro que adicione informações ao app Saúde (Health).

No dia 22 de abril, comemore o Dia da Terra e ganhe este prêmio com qualquer treino de 30 minutos ou mais. Tente sair de casa para participar!

Aqueles que vencerem o desafio desbloquearão um prêmio no app Fitness, além de receberem uma série de adesivos animados que podem ser usados ​​nos apps Mensagens (Messages) e FaceTime.

O Desafio do Dia da Terra acontecerá um pouco antes de outro especial, anunciado recentemente pela Apple, o qual celebrará os círculos de atividade do Apple Watch — no dia 24 de abril.

