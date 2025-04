Beats lança sua primeira linha de cabos de recarga

A Beats (subsidiária da Apple) acaba de adentrar em outro segmento de acessórios, além da sua tradicional linha de fones de ouvidos e capas para iPhones. Tratam-se de cabos de recarga para dispositivos da marca, da Apple ou de outras fabricantes.

Eles possuem um design trançado reforçado, que não dá nós e evita o desgaste com o passar do tempo de uso. Os cabos da Beats estão disponíveis em dois tamanhos — 20cm e 1,5m, em três diferentes configurações: de USB-C para USB-C (20cm/1,5m), de Lightning para USB-C (20cm/1,5m) e de USB-A para USB-C (20cm/1,5m).

O cabo de USB-C para USB-C oferece recarga rápida de até 60W, enquanto que a versão de USB-A para USB-C chega a uma potência máxima de 15W.

Todas as três versões podem ser utilizadas para recarregar, sincronizar, usar o CarPlay e transferir dados (limitados a velocidade de USB 2.0). A versão USB-C também pode ser usada para recarregar fones de ouvido ou caixas de som da marca que sejam compatíveis com USB-C enquanto ouve música ou reproduz áudios sem perdas (lossless) por streaming.

Dependendo da configuração do cabo, a Beats oferece cores diferentes:

Cabo USB-C para USB-C : preto-relâmpago, cinza-carbono, azul polar e vermelho elétrico;

: preto-relâmpago, cinza-carbono, azul polar e vermelho elétrico; Cabo Lightning para USB-C e de USB-A para USB-C: preto-relâmpago, cinza-carbono e vermelho elétrico.

A marca informa que as versões em vermelho elétrico dos cabos USB-A para USB-C e Lightning para USB-C, porém, estarão disponíveis “em breve”. As versões de 20cm, por sua vez, são disponibilizadas apenas na cor preto-relâmpago.

A marca também vende um pacote com duas unidades de cabos de USB-C para USB-C e de USB-A para USB-C — também apenas na cor preto-relâmpago.

Todos os cabos da Beats foram apresentados hoje, mas chegarão às lojas na próxima quinta-feira, dia 17 de abril. A Maçã já está aceitando encomendas deles por meio do seu site oficial.

As versões de 1,5m e de 20cm custam US$20 nos Estados Unidos (ou R$200 no Brasil), enquanto que os pacotes com dois cabos saem a US$35 (R$350 no Brasil).

Curioso, não?! 🙃