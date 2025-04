Chipolo POP funciona com Apple/Google e oferece até 90m de alcance

A Chipolo anunciou nesta semana o lançamento do Chipolo POP, seu novo rastreador Bluetooth que promete facilitar (e muito) a vida de quem vive perdendo as chaves, a carteira ou a mochila.

O grande diferencial é a compatibilidade com os dois principais sistemas de localização: o Buscar (Find My), da Apple, e o Encontre meu dispositivo (Find My Device), do Google — isso sem precisar instalar aplicativo extra pra isso.

Até então, quem usava os rastreadores da Chipolo precisava escolher entre modelos diferentes dependendo do celular. Agora, com o POP, basta um único dispositivo para funcionar com qualquer um dos dois sistemas.

Embora seja possível usar apenas uma rede por vez, isso não deixa de ser uma baita vantagem, principalmente pra quem troca de celular com frequência ou quer presentear alguém sem saber se a pessoa usa iOS ou Android.

O Chipolo POP também pode ser usado com o app oficial da marca, que libera funções extras bem interessantes, como personalizar o som do alerta, receber notificações quando esquecer algum item para trás, usar o rastreador como controle da câmera e até fazer o celular tocar com dois cliques no dispositivo — mesmo no modo silencioso.

Compacto e leve, o POP tem 3,9cm de diâmetro, 6,6mm de espessura e vem com uma argola integrada pra facilitar o uso em chaveiros e bolsas, sem precisar de acessórios extras.

A bateria é do tipo moeda (CR2032), dura até um ano e pode ser trocada pelo próprio usuário. Ele também ganhou melhorias em relação aos modelos anteriores: o som está mais alto (120dB), o alcance Bluetooth aumentou para até 90 metros, e agora o dispositivo conta com resistência a poeira e respingos d’água (certificação IP55).

Disponível em seis cores bem chamativas — azul, preto, verde, vermelho, branco e amarelo — o Chipolo POP custa a partir de US$30, e já pode ser comprado no site da marca. Também dá pra encontrar kits com quatro ou seis unidades, com descontos e frete grátis. A previsão é que ele chegue à Amazon nos próximos dias.

