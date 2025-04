Claude agora acessa serviços do Google e pode fazer pesquisas na web

A Anthropic anunciou hoje duas grandes novidades para o Claude, seu assistente de inteligência artificial. A primeira delas é uma integração com o Google Workspace; a segunda, um novo recurso de pesquisa autônoma, o Claude Research.

Com a nova integração, o Claude pode acessar emails do Gmail, compromissos do Google Calendar e documentos do Google Docs. Segundo a empresa, a ideia é tornar o Claude mais útil no dia a dia.

Essa função está sendo liberada em versão beta para usuários dos planos pagos Max, Team, Enterprise e Pro. Para empresas, é necessário que um administrador ative a integração antes que os colaboradores possam usá-la.

Today we’re launching Research, alongside a new Google Workspace integration.



Today we're launching Research, alongside a new Google Workspace integration.



Claude now brings together information from your work and the web. pic.twitter.com/FfHXJLCJf7 — Anthropic (@AnthropicAI) April 15, 2025

O Claude agora reúne informações do seu trabalho e da web.

Agora, portanto, o Claude poderá ajudar o usuário em tarefas como organizar agendas, resumir documentos ou encontrar informações importantes em emails — tudo isso sem que o usuário precise fazer uploads manuais ou digitar comandos longos.

E o melhor: sempre que usar dados do Google Workspace, o Claude indicará de onde tirou cada informação, com citações diretas. Apesar de ainda não poder enviar emails ou marcar reuniões por conta própria, porém, o assistente já consegue vasculhar e organizar essas informações de forma útil.

Um exemplo dado pela Anthropic é ajudar pais e mães a identificar compromissos importantes no calendário e até buscar informações externas, como a previsão do tempo ou eventos locais que possam impactar a rotina da família.

De acordo com a Anthropic, os dados dos usuários não são usados para treinar os modelos de IA e todas as conexões com serviços, como Gmail e Drive, são autenticadas individualmente — ou seja, o Claude só acessa o que o próprio usuário autorizar.

Claude Research

Além dessa integração com o Workspace do Google, a empresa lançou o Claude Research, um recurso que permite ao assistente fazer pesquisas na web de forma autônoma e aprofundada.

Em vez de apenas buscar uma resposta simples, o Claude pode fazer várias pesquisas em sequência, analisando os dados e oferecendo uma resposta completa, com fontes e contexto. A promessa é de que isso tudo aconteça em menos de um minuto — bem mais rápido do que ferramentas concorrentes, segundo a Anthropic.

O Claude Research está sendo disponibilizado primeiro em fase beta para os assinantes dos planos Max, Team e Enterprise nos Estados Unidos, Brasil e Japão — e deverá chegar ao plano Pro em breve.

“Modo de Voz”

Em breve, a Anthropic também deverá lançar um recurso de voz para o Claude. Segundo códigos encontrados no app da empresa, o “Modo de Voz” (“Voice Mode”) deverá trazer três opções: Airy, Mellow e uma versão com sotaque britânico chamada Buttery.

A novidade poderá ser lançada ainda este mês, mas também em beta e inicialmente só em inglês.

