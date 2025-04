Como usar uma impressora conectada a PCs com Windows pelo Mac

Se você precisa lidar com documentos físicos com uma certa frequência, o ideal é ter uma impressora em casa.

Porém, caso ela esteja conectada a um computador com Windows, isso pode se tornar um impeditivo para quem tem um Mac. Mas uma dica muito simples possibilita justamente usar o aparelho conectado ao PC para imprimir no dispositivo da Maçã.

Confira como proceder! 🖨️

Requisitos

Antes de mais nada, é preciso que o proprietário da impressora configure-a para que ela seja compartilhada e use somente os seguintes caracteres no nome da impressora e do computador:

A-Z

a-z

0-9

!

$

*

_

+

–

‘

.

Além disso, para adicionar uma impressora Windows compartilhada à lista de impressoras disponíveis, será preciso saber o nome do grupo de trabalho dela e, se precisar, o nome e a senha de usuário.

Como usar a impressora

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Impressoras e Scanners”, selecione o botão “Adicionar Impressora, Scanner ou Fax” à direita e, depois, escolha a aba de impressora (a última, da esquerda para a direita).

Selecione a impressora no navegador de rede, clicando no grupo de trabalho e depois selecionando o servidor de impressão. Se preciso, digite o nome de usuário e a senha do servidor do impressão.

Vá até o menu local “Usar” e escolha o software apropriado da impressora. Por fim, selecione “Adicionar”.

E se não funcionar?

Caso você não consiga adicionar a impressora conectada ao PC com Windows que deseja, o software de impressora do Mac pode não ser compatível com a impressão em um computador Windows compartilhado.

Para resolver isso, atualize o software da impressora no seu Mac ou solicite a ajuda do administrador da sua rede.

Já conhecia essa função? 👨‍💻