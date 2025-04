Display BUSY Bar impede distrações para melhorar a produtividade

Criado pelos mesmos desenvolvedores do canivete eletrônico Flipper Zero, o display BUSY Bar é um aparelho ideal para evitar distrações no ambiente de trabalho. Ele consiste em uma tela LED multifuncional personalizável, com formato parecido ao de um rádio-relógio, que fica na mesa do seu computador e indica quando você está ocupado ou em reunião.

Ao fazer isso, ele permite que os seus colegas de trabalho ou terceiros vejam facilmente quando você precisa de foco e não pode conversar, ajudando na concentração e aumentando a produtividade. Ele pode ser utilizado também como dispositivo de automotivação, para cumprimento de prazos e cronogramas.

Seu display de baixa resolução, com 72×16 LEDs, dá um aspecto pixelado às mensagens, tornando a sua leitura mais clara. Com duração de bateria de oito horas, ele pode exibir status como “Busy” (ocupado), “On Call” (em ligação), mensagens personalizadas e até um cronômetro. Para ativá-los, basta pressionar o botão grande em sua parte superior e, para ajustar o tempo do cronômetro, é só mexer na roda de rolagem do dispositivo.

O BUSY Bar se conecta ao computador ou celular por meio do seu app Busy, podendo identificar quando você está em uma chamada do Zoom, por exemplo, e substituindo automaticamente o status da tela para “On Call”. Ele também pode bloquear as notificações do seu smartphone para quando o sinal de ocupado estiver ligado, limitar o acesso a apps específicos e até mesmo se conectar com dispositivos smart home Matter para trancar portas durante gravações.

O dispositivo pode ser posicionado sobre a mesa, fixado na parede ou apoiado sobre a tela do seu computador (podendo, inclusive, ficar virado para o usuário para fazer contagens de tempo) por meio de um suporte inferior dobrável. Uma tela secundária monocromática traseira também mostra o status exibido na parte frontal, assim como informações sobre duração de bateria e conectividade.

A telinha conta com um SDK de código aberto, permitindo que desenvolvedores expandam suas funcionalidades, transformando, por exemplo, em uma exibição ao vivo com cotações da bolsa de valores em tempo real. O produto também é compatível com o Home Assistant, o qual permite que smart devices acionem ações no dispositivo, como enviar alertas de eletrodomésticos.

O BUSY Bar chega ao mercado pelo salgado valor de US$250 — utilizar uma plaquinha de “Não perturbe” colada no seu computador é mesmo a alternativa mais econômica, por ora… 😛

