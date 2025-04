Google libera novo modelo de geração de vídeo para assinantes do Gemini

O Google anunciou hoje que está disponibilizando o Veo 2, seu novo modelo de geração de vídeos a partir de texto, para os usuários que assinam o Gemini Advanced, plano pago do seu assistente de IA. Segundo eles, a plataforma é capaz de criar clipes com alta resolução e “realismo cinematográfico”.

Publicidade

Para acessá-lo, basta selecionar o Veo 2 no menu suspenso do Gemini em sua central na web ou no app para smartphones. Depois, é só inserir um comando para que seja gerado o seu vídeo de oito segundos (em qualidade 720p).

You write the script, Veo 2 brings it to life. 🎥



Starting today, @GeminiApp Advanced users can create stunning 8-second videos, in 720p cinematic quality, with just one text prompt. ✨ pic.twitter.com/9wq4rc4LPg — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) April 15, 2025 Você escreve o roteiro, o Veo 2 o dá vida. 🎥

A partir de hoje, usuários Advanced do @GeminiApp podem criar vídeos impressionantes de 8 segundos, em qualidade cinematográfica de 720p, com apenas um prompt de texto. ✨

Existe um limite de vídeos que os usuários podem criar por mês, e o Google notificará quando esse limite se aproximar. Os vídeos são gerados no formato .MP4 , na horizontal (modo paisagem), aspecto 16:9 e possuem marcas d’água digitais SynthID, indicando que foram feitos com IA. Os usuários de dispositivos móveis têm a opção de publicá-los diretamente no YouTube ou TikTok por meio do botão de compartilhar.

Além disso, o Google Labs está disponibilizando o Veo 2 pelo Whisk, experimento de IA generativa que faz parte do plano Google One AI Premium e cria produções visuais a partir de texto e imagens. Seu novo recurso, Whisk Animate, permite que os usuários manipulem imagens geradas por eles e as transformem nos vídeos de oito segundos do Veo 2.

Veo 2 represents a leap forward in video generation, designed to produce high-quality, detailed videos with cinematic realism.



Learn more about Veo 2 coming to @GeminiApp and Whisk, our @googlelabs experiment ↓ https://t.co/HouOJW7REy — Google (@Google) April 15, 2025 Mergulhe na criação de vídeos com o @GeminiApp — disponível hoje.🪂

Transforme comandos de texto em vídeos cinematográficos de 8 segundos com o Veo 2 no Gemini Advanced. Selecione Veo 2 no menu suspenso de modelos para começar.

Comando: escreva a palavra “GOOGLE” em paraquedas de paraquedistas se abrindo.

O Veo 2 representa um salto na geração de vídeos, projetado para produzir vídeos detalhados e de alta qualidade com realismo cinematográfico.

Saiba mais sobre o Veo 2 chegando ao @GeminiApp e ao Whisk, nosso experimento no @googlelabs ↓

De acordo com o Google, o novo modelo de IA tem uma “melhor compreensão do movimento humano e da física do mundo real”, oferecendo movimento fluido de personagens, cenas realistas e detalhes visuais mais refinados em diversos temas e estilos.

Publicidade

Criar vídeos com o Gemini é simples: basta descrever a cena que você quer criar — seja uma história curta, um conceito visual ou uma cena específica — e o Gemini dará vida às suas ideias. Quanto mais detalhada for sua descrição, mais controle você terá sobre o vídeo final. Isso abre um mundo de possibilidades criativas e divertidas, permitindo que sua imaginação corra solta para imaginar combinações irreais ainda não vistas, explorar estilos visuais variados do realismo à fantasia, ou narrar rapidamente pequenas ideias visuais.

O Veo 2 foi lançado pelo Google em dezembro do ano passado, em sua plataforma Vertex AI, e também foi adicionado pelo YouTube em seu recurso experimental Dream Screen, que cria vídeos gerados por IA para os Shorts.

Por enquanto, as funções e aplicações da criação de vídeos no Gemini são bastante básicas, mas melhorias deverão ser feitas conforme a IA for sendo utilizada pelos usuários. De qualquer forma, é importante utilizar esse tipo de recurso com cautela para não desvalorizar ou desmerecer o trabalho de verdadeiros artistas e criadores, já que a indústria criativa se vê diretamente ameaçada pela ascensão da inteligência artificial.