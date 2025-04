Notion lança cliente de Gmail que organiza Caixa de Entrada com IA

O Notion, conhecido organizador de notas e tarefas, acaba de lançar seu novo app focado em caixas de emails, o Notion Mail. O software se conecta à sua conta do Gmail e utiliza inteligência artificial para se integrar e organizar emails, criar rascunhos, gerenciar o fluxo de trabalho, pesquisar mensagens e agendar compromissos.

Ele está disponível na web e também no macOS — além de estar em fase de testes para o iOS. O app representa uma tentativa da Notion de competir com outras plataformas de ferramentas de trabalho, como o Microsoft Office e o Google Workspace. Qualquer usuário do Notion pode se cadastrar para usar o Notion Mail, com acesso gratuito e ilimitado aos recursos de IA.

Meet Notion Mail.



The inbox that organizes itself, drafts emails, and schedules meetings any way you'd like.



The inbox that thinks like you. pic.twitter.com/Vx2Ty7XKt7 — Notion (@NotionHQ) April 15, 2025 Conheça o Notion Mail.

A Caixa de Entrada que se organiza sozinha, redige emails e agenda reuniões como você quiser.

A Caixa de Entrada que pensa como você.

O novo app aposta na flexibilidade como atrativo principal, permitindo que o usuário organize como quiser os seus emails: agrupando-os por data, criando seções dedicadas a contatos específicos, adicionando notas ou transformando sua Caixa de Entrada em uma espécie de “agenda”, com uma lista de ações a serem tomadas. Com a ajuda da IA, também é possível classificar automaticamente tópicos e categorias de emails, como promocionais, reuniões de trabalho ou mensagens relacionadas à saúde.

A função de organizar emails também ajuda na busca, filtrando as mensagens recebidas e ajudando a encontrar mensagens com conteúdos específicos, ou vasculhando a sua Caixa de Entrada em busca de emails com assuntos semelhantes, de acordo com seus rótulos. O usuário pode adicionar manualmente rótulos para filtrar seus emails e o Notion os incluirá nos novos emails recebidos que se encaixem.

Stay focused with custom views—split your inbox into focus areas and sort emails by urgency, sender, or any way you need: pic.twitter.com/KRWPyXkt1T — Notion (@NotionHQ) April 15, 2025 Organize a sua Caixa de Entrada com IA que rotula e classifique emails automaticamente com base no que é importante para você:

Mantenha o foco com visualizações personalizadas — divida a sua Caixa de Entrada em áreas de foco e classifique os emails por urgência, remetente ou como desejar:

Outro recurso possibilitado pela inteligência artificial, que também já é utilizado em outras plataformas de email, é o de redigir respostas — que cria, edita e aperfeiçoa seus rascunhos de email, agilizando o processo de escrita. Tudo isso dentro do visual padrão minimalista do Notion, que prioriza o texto.

O app também oferece conectividade, obviamente, com as outras ferramentas do Notion. O Calendar, por exemplo, utiliza da sua base de conhecimento interna para ajudar em propostas de reuniões recebidas por email, verificando no calendário se existem horários livres e sugerindo os melhores para agendar a reunião, economizando o tempo do usuário.

Schedule meetings instantly by typing /schedule to share your availability in Notion Calendar and let others book time: pic.twitter.com/CFwSQHtkgu — Notion (@NotionHQ) April 15, 2025 Reutilize os seus melhores textos com snippets de um clique — modelos que você pode preencher, personalizar e enviar com um clique:

Agende reuniões instantaneamente digitando /schedule para compartilhar sua disponibilidade no Notion Calendar e permitir que outras pessoas reservem horários:

Andrew Milich, um dos líderes de equipe do Notion Mail, disse que a proposta do app é “reinventar a ideia central da Caixa de Entrada”. Segundo ele, “não se trata de uma lista interminável. É um banco de dados que você pode filtrar, classificar e organizar, no modelo de blocos de construção do Notion. É como um aplicativo que você pode personalizar”.

