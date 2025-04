Opera One é atualizado com player integrado, melhorias na split view e mais

O navegador Opera One para desktops foi atualizado hoje com três novidades que tornarão o seu uso ainda mais divertido e prático — com destaque para a adição de um reprodutor de música integrado o qual permite aos usuários ouvir suas canções favoritas diretamente da barra lateral do navegador.

Publicidade

Suportando os maiores serviços de streaming da atualidade (como Apple Music, Spotify e YouTube Music), o player integrado do Opera conta com controles popout modulares os quais podem ser movidos para qualquer lugar — seja para fora do navegador ou para a barra de ferramentas.

Pausando automaticamente sempre que uma página da web reproduz áudio, o reprodutor é uma comodidade para quem quer se manter no ritmo sem deixar o browser ou ficar alternando entre vários apps diferentes (principalmente caso você use um app para podcasts e outro para música).

Além dessa novidade, a nova versão do Opera também trouxe novas maneiras para sair da tela dividida. Agora é possível deixar o modo apenas clicando na barra vertical que aparece entre duas abas “unidas” — ou simplesmente clicando no “X” em uma delas para fechá-la e deixar a outra “isolada”.

O recurso Easy Files também foi repaginado, ganhando um novo módulo para a anexação e o carregamento de arquivos e uma integração com a Aria, a inteligência artificial da Opera. Usuários também agora contam com a visualização de mais arquivos e o acesso direto à área de transferência.

Opera Air também ganha novidades

Versão do Opera focada em atenção plena e relaxamento, o Opera Air também ganhou uma nova versão e, com ela, alguns novos recursos com esse enfoque. É o caso de uma renovação no recurso Body Battery, o qual lembra aos usuários sobre a conclusão de determinado exercício.

Publicidade

Agora a bateria não parará de piscar ao ser clicada, como ocorria anteriormente. Em vez disso, ela permanecerá com o status de esgotada enquanto o usuário não completar um exercício para recarregá-la — o que pode ajudar a evitar esquecimentos comuns com o modo anterior.

Publicidade

Também há algumas novidades para o recurso Boosts, como a adição do Focused Calm aos Top Boosts, que também passam a ser reproduzidos ininterruptamente nesse novo update, permitindo aos usuários sustentar a elevação por um maior período e sem interrupções.

Demonstração do Operator

A Opera também fez a primeira demonstração pública do Browser Operator, um agente de inteligência artificial capaz de realizar tarefas para os usuários no navegador — desde coisas simples como navegar em determinada página ou até mesmo tarefas mais complexas, como encomendar flores.

Embora bastante promissor, já vimos algo do gênero ser apresentado ao mundo há alguns meses pela OpenAI, a qual lançou um agente de IA (também denominado Operator) capaz de interagir com o navegador e realizar uma gama de tarefas apenas com base em prompts dos usuários.