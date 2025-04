Samsung será a única fornecedora dos painéis OLED para o iPhone dobrável, aponta rumor

Um novo relatório do site Businesskorea indica que a Apple deverá contar com a Samsung Display como a única empresa fornecedora dos painéis OLED que equiparão seu futuro smartphone/iPhone dobrável, previsto por leakers e especialistas para ser lançado no ano que vem.

Segundo a publicação, a LG Display e a BOE, que tradicionalmente dividem com a Samsung o fornecimento de telas para dispositivos da Maçã, ficarão de fora do negócio dessa vez — provavelmente por causa de uma vantagem da Samsung na minimização dos vincos na tela.

Esse detalhe, vale recordar, tem sido apontado como um fator crítico para a Apple no que se refere ao segmento dos dobráveis, uma vez que a Maçã não pretende lançar um dispositivo do gênero sem que o problema seja praticamente imperceptível por parte dos usuários em seus aparelhos.

A exclusividade da Samsung é notável, uma vez que a Apple costuma usar componentes de vários fornecedores para reduzir custos/dependência, mas a longa experiência da empresa coreana com os dispositivos dobráveis de sua empresa “irmã” (a Samsung Electronics) certamente contaram pontos nessa decisão.

Quem também sai ganhando…

O acordo, obviamente, será bastante positivo para a Samsung Display no mercado de telas para dobráveis, uma vez que a participação da empresa nesse mercado caiu para cerca de 40% no ano passado e deverá subir para a faixa dos 70% em 2026, com a entrada da Apple na jogada.

Segundo o site, a Samsung planeja iniciar o fornecimento dos painéis em larga escala até o final deste ano ou no início de 2026. O site também corroborou os tamanhos de 7,8 e 5,5 polegadas para as telas interna e externa do dispositivo, como apontado ontem por um leaker chinês.

O site também afirmou que o futuro aparelho terá um preço que girará em torno dos US$2 mil, competindo diretamente com o Galaxy Z Fold (da própria Samsung). Recentemente, o analista Ming-Chi Kuo afirmou que o dispositivo poderá inclusive ultrapassar essa faixa de preço.

