VoicePen é um app poderoso para gravar e transcrever áudios usando IA

Com a popularização da inteligência artificial generativa, atualmente existem apps de transcrição de voz para texto aos montes no mercado, mas poucos são tão completos quanto o VoicePen, do desenvolvedor independente Timur Khairullin.

Publicidade

Como indica a sua descrição na App Store, o app promete transformar qualquer discurso em texto — desde notas rápidas, passando por longas palestras e reuniões. Tudo isso com a ajuda da IA — mais especificamente do modelo Whisper, da OpenAI.

A IA é responsável por transformar a fala original em textos de fácil leitura, resumos e materiais de estudo, suportando até mesmo a importação de áudio e vídeo de plataformas como YouTube, Instagram ou Zoom.

Suportando a gravação de até duas horas de fala (inclusive em segundo plano), o aplicativo permite definir estilos para o texto gerado, traduzi-lo (inclusive com suporte ao português) ou gerá-lo em formatos pré-definidos, como em resumo ou em lista, por exemplo.

O VoicePen também promete ser um excelente gerenciador para os conteúdos nele armazenados, permitindo pesquisar por todas as notas com facilidade, criar pastas e usar filtros sobre elas.

Publicidade

Disponível para iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro, o software sincroniza as notas entre esses dispositivos via iCloud, não armazenando ou coletando qualquer áudio ou texto usados.

O VoicePen pode ser baixado gratuitamente e oferece um teste gratuito de sete dias. Após esse período, é preciso adquirir uma assinatura premium, a qual custa entre R$15 e R$130.

via 9to5Mac