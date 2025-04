WhatsApp testa notificar mudanças em usernames e nova animação em abas

Embora ainda não tenha lançado publicamente a opção para definir nomes de usuários, o WhatsApp continua trabalhando para incrementar o recurso — que está em testes pelo menos desde 2023.

Como notado pelo WABetaInfo na versão 25.11.10.72 do app, disponível no TestFlight, está em testes atualmente um recurso que consiste no envio de notificações relacionadas a alterações em nomes de usuário.

Tais notificações serão enviadas dentro do próprio chat (inclusive em grupos) sempre que algum participante da conversa configurar, modificar ou simplesmente deletar o seu nome de usuário.

É algo semelhante ao que já ocorre atualmente quando um usuário muda seu número de telefone, um recurso imprescindível para manter a transparência e evitar coisas como falsificação de identidade no app.

Animação nas abas

Na versão 25.11.10.73 do app, o site também notou que o WhatsApp está testando uma nova animação ao navegar pelas guias inferiores do app. Agora, há uma transição mais suave e uma espécie de efeito de zoom.

Pode parecer pouco, mas certamente é uma novidade que deixará a interface mais fluida e agradável aos olhos.