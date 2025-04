Além de tarifas, produção da Apple fora da China é ameaçada por bloqueios

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China rendeu mais do que taxações, com o país asiático interrompendo as exportações de minerais de terras raras e ímãs — o que poderá ameaçar a fabricação de iPhones e outros produtos da Apple fora do território chinês.

Publicidade

O frenesi das tarifas deu uma cessada depois que Trump fez algumas concessões para eletrônicos e semicondutores. Ainda assim, a China colocou uma série de minerais de terras raras e ímãs em uma lista de controle de exportação desde o dia 4 de abril, segundo informações da Reuters.

A medida impede a exportação desses materiais, os quais são usados ​​para produzir peças e componentes para diversos produtos. Desse modo, os exportadores agora precisam solicitar licenças ao Ministério do Comércio da China antes de poderem transferir os minerais para fora do país.

O processo para obter a licença, porém, é demorado e pouco transparente, deixando os exportadores sem saber exatamente quanto tempo levará. As estimativas atuais para obter uma licença por meio desse processo variam entre semanas a alguns meses.

Publicidade

A China, vale notar, produz cerca de 90% dos minerais de terras raras usados ​​globalmente. Logo, como fabricante de produtos de tecnologia, a Apple depende do fornecimento de muitos desses materiais para seus parceiros na cadeia de suprimentos.

Por exemplo: materiais como neodímio, praseodímio, disprósio e térbio são usados por suas propriedades magnéticas para melhorar o desempenho. Com ímãs usados ​​em diversas peças dos produtos da Apple, o uso desses minerais é inevitável.

Nesse sentido, embora a empresa diversifique a produção de iPhones como parte dos seus esforços para ampliar a sua produção fora da China, os componentes usados ​​na montagem exigirão os materiais de terras raras bloqueados pelo país. Portanto, será uma questão de tempo até que os controles da China impactem a cadeia de suprimentos da Apple em outros países.

Aumento da produção na Índia

Apesar do cenário detalhado acima, a Apple segue investindo na manufatura em outros países, principalmente na Índia e no Vietnã, justamente para mitigar potenciais interrupções na produção chinesa e aumentos de custos, segundo o Nikkei Asia.

Publicidade

Nesse sentido, a Maçã começou a pedir aos seus principais fornecedores que aumentassem a produção de iPhones na Índia — mas a capacidade de funcionamento das fábricas já está no máximo. Assim, a companhia ajudou fornecedores a comprar equipamentos que poderiam aumentar a produção em “vários milhões de unidades”.

A empresa espera produzir pelo menos 50 milhões de iPhones na Índia em 2025 e está se esforçando para que a maioria dos seus próximos modelos, destinados aos EUA, seja produzida por lá. A empresa também informou aos fornecedores que a maioria dos MacBooks e iPads destinados ao mercado americano precisa ser fabricada no Vietnã, segundo a reportagem.

Publicidade

De acordo com a Bloomberg, a Índia já é considerada muito importante para a Maçã; US$22 bilhões em iPhones foram produzidos no país entre março de 2024 e março de 2025, o que representa um aumento de 60% em relação ao ano anterior e significa que a Índia agora fabrica 20% de todos os iPhones globalmente.

A produção indiana, inclusive, já está tão consolidada que a Apple vem preparando suas fornecedoras, desde outubro passado, para a fabricação da vindoura linha “iPhone 17”.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.