Apple já reduziu 60% das emissões de gases do efeito estufa desde 2015

Com planos ambiciosos para zerar todas as emissões de carbono até 2030, a Apple anunciou hoje importantes avanços na área ambiental. Entre eles, a superação da marca de 60% de redução nas emissões globais de gases do efeito estufa em relação aos níveis registrados pela empresa em 2015.

Em preparação para o Dia da Terra (22/4), a empresa lançou hoje o seu Relatório de Acompanhamento Ambiental [PDF] anual, no qual detalha ainda outros marcos, como o uso de 99% de metais de terras raras reciclados em todos os ímãs e 99% de cobalto reciclado em todas as baterias que produz.

O objetivo da Apple, vale recordar, é um corte de 75% nas emissões de gases antes de aplicar créditos de carbono de alta qualidade para compensar as emissões restantes. No ano passado, segundo a empresa, seus esforços na área evitaram cerca de 41 milhões de toneladas de emissões.

Em termos de energia, a Apple afirma que possui 17,8 gigawatts de eletricidade renovável em sua cadeia de fornecimento global — um número que evitou 21,8 milhões de toneladas métricas em emissões de gases do efeito estufa em 2024, um avanço importante de 17% em relação a 2023.

A Apple também disse que está trabalhando para diminuir o uso de gases fluorados com efeito estufa na fabricação de semicondutores, bem como expandir o uso de materiais reciclados e renováveis em seus produtos, se comprometendo a adquirir minerais reciclados e primários com responsabilidade.

Voltando aos dados referentes ao ano passado, a Maçã destacou que os fornecedores os quais participam de seu programa Zero Waste redirecionaram aproximadamente 600 mil toneladas métricas de resíduos de aterros, bem como que houve uma economia de 14 bilhões de galões de água com o programa Supplier Clean Water.

A Apple ainda destacou medidas adjacentes relacionadas ao meio ambiente, como o tradicional desafio do Dia da Terra do Apple Watch e a presença de produções ligadas ao ambientalismo no Apple TV+ — como “Jane”, cuja terceira temporada estreará daqui a dois dias.

Promoção do Dia da Terra

Adicionalmente, também em referência ao Dia da Terra, a Maçã lançou uma promoção a qual oferece descontos de 10% no preço de varejo de determinados acessórios quando os usuários reciclam dispositivos qualificados em Apple Stores selecionadas em uma série de países.

A lista com os dispositivos qualificados e os acessórios que podem ser adquiridos com desconto (a qual inclui AirPods, Apple TVs, HomePods, cases, pulseiras, etc.) pode ser conferida nessa página. A promoção começa hoje e terminará daqui a um mês, em 16 de maio.