Apple TV+ anuncia nova animação infantil “Lulu Is a Rhinoceros”

Mais uma produção infantil aterrissará no catálogo do Apple TV+ em breve. Trata-se do especial musical familiar para crianças e pais, “Lulu Is a Rhinoceros”, com estreia marcada para o dia 30 de maio (uma sexta-feira).

Baseado no livro infantil homônimo da dupla Jason e Allison Flom (pai e filha), “Lulu Is a Rhinoceros”, na descrição da Apple, é um “evento musical pop empoderador para a família sobre gentileza, aceitação e o acolhimento do próprio eu”.

Lulu é uma rinoceronte — é quem ela vê quando se olha no espelho. Em uma jornada para espalhar gentileza, ela embarca na aventura da sua vida, impulsionada por novos amigos, coragem e músicas contagiantes!

O especial é liderado por um elenco de dubladores que inclui Auliʻi Cravalho (como Lulu), a indicada ao Grammy Alex Newell (como Cory), o indicado ao Emmy Dulé Hill (como Flom Flom), Paul Rust (como Finn) e Utkarsh Ambudkar (como Hip-Hop).

Produzida pela Propagate Content e Bento Box Animation, a animação é desenvolvida por Jason e Allison Flom, que atuam como produtores executivos ao lado de Brett Coker, Scott Greenberg, Dana Tafoya-Cameron, Ben Silverman, Howard T. Owens e Rodney Ferrell.

Allison Flom é a roteirista principal da produção, que apresenta músicas originais do indicado ao Globo de Ouro Leland. Jina Hyojin An e Shirley Song assinam a trilha sonora original. Já Angela Stempel dirige a animação.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

