Apple Watch detecta queda e salva homem com coágulos no pulmão

Em mais uma mostra de como o Apple Watch pode ajudar a salvar vidas, um usuário (não identificado) relatou no Reddit como o relógio pode ter sido imprescindível para que ele esteja vivo atualmente.

Ele alegou ter começado a passar mal ao caminhar em direção a seu carro em um estacionamento, se sentindo tonto, desorientado e com uma falta de ar que culminou num desmaio quando ele havia acabado de entrar no veículo.

Ele lembra de acordar com o rosto no chão e com o Apple Watch ligando automaticamente para os serviços de emergência após detectar a queda forte — graças à Detecção de Queda, um dos recursos de saúde do dispositivo.

No momento do aperto, o usuário até cancelou a chamada, mas os atendentes ligaram de volta e conseguiram conversar com ele, que minutos depois foi socorrido pelo corpo de bombeiros.

Final feliz (por pouco…)

Levado às pressas para o pronto-socorro, os médicos descobriram os pulmões do paciente contavam com vários coágulos de tamanho expressivo. Um deles, inclusive, estava bloqueando a passagem do oxigênio para o coração.

Foi por isso que eu desmaiei. O médico do pronto-socorro me disse depois que, se a ajuda não tivesse chegado tão rápido, eu tinha cerca de 50% de chance de não sobreviver.

O usuário também destacou o alerta enviado ao iPhone da sua esposa, a informando que ele havia sofrido uma queda forte — algo possível por ela estar listada como um contato de emergência em seu app Saúde (Health).

Expressando um enorme agradecimento à Apple pelo salvamento, ele recomenda que todos ativem a Detecção de Quedas em seus Apple Watches, adicionem contatos de emergência e preencham corretamente a Ficha Médica.

São medidas que podem ser feitas em poucos minutos, mas que podem acabar ajudando a salvar sua vida em momentos de necessidade.

via The Mac Observer