Brasil faz parte da linha de produção do iPhone 16e

Disponível no Brasil desde o início de março, o iPhone 16e já está sendo produzido também em terras tupiniquins, na fábrica da Foxconn em Jundiaí (SP).

Isso é o que a caixa de um iPhone 16e adquirido no Brasil indica, como é possível conferir na imagem abaixo obtida pelo MacMagazine.

Vale notar que o iPhone 16e não teve a sua homologação publicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) assim que foi lançado por aqui. No entanto, esse documento já está disponível e confirma que o aparelho está sendo fabricado no Brasil pela Foxconn — além de também em unidades na China e na Índia.

Outra confirmação está na própria Apple Store Online brasileira, a qual mostra que o iPhone 16e adquirido por aqui têm seus part numbers identificados com o final BR/A , enquanto os outros integrantes da linha iPhone 16 contam com o final BE/A .

Isso está alinhado com o que vimos com modelos anteriores, como o iPhone 16, que também passou a ser produzido no Brasil, bem como o iPhone 15.

