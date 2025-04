ChatGPT foi o app mais baixado do mundo em março, desbancando TikTok e Instagram

Pela primeira vez, o app do ChatGPT alcançou o topo do ranking de downloads globais em março passado, superando inclusive gigantes como o Instagram e o TikTok. Essa conquista marca o melhor mês da história do app da OpenAI.

Segundo dados da Appfigures, foram cerca de 46 milhões de downloads somando dados da App Store e do Google Play. Comparativamente, o Instagram também teve 46 milhões (com maior volume no Android), enquanto o TikTok ficou com 45 milhões.

O crescimento foi expressivo: comparado a fevereiro, os downloads do ChatGPT subiram 28%. E se olharmos para o primeiro trimestre do ano, o avanço é ainda mais impressionante: 148% a mais que no mesmo período de 2024.

Um dos principais motivos para essa explosão de interesse foi o lançamento de novos recursos, como a atualização na ferramenta de geração de imagens. A novidade virou febre: usuários começaram a criar imagens no estilo dos filmes do Studio Ghibli, depois no estilo Pixar, “Os Simpsons”, action figure e mais!

De acordo com informações da própria OpenAI, somente na primeira semana após o lançamento desse recurso, mais de 130 milhões de pessoas geraram, juntas, mais de 700 milhões de imagens com o ChatGPT.

Mesmo com a chegada de novos concorrentes no mercado, o nome “ChatGPT” segue dominando a conversa. Para o CEO da Appfigures, Ariel Michaeli, o app está ganhando o status de verbo, assim como aconteceu com o Google nos anos 2000.

Muita gente nem pensa mais em “inteligência artificial”, mas sim diretamente em “ChatGPT”. Então, quando surge algum burburinho sobre IA — mesmo que seja sobre concorrentes como o Grok, Manus AI ou DeepSeek — muitos que não acompanham o assunto a fundo acabam vindo por causa da IA, mas no fim das contas baixam mesmo é o ChatGPT.

Completando o Top 5 dos apps mais baixados do mês estão o Facebook e o WhatsApp, mantendo a força das redes sociais e mensageiros no mercado global.

No total, os 10 apps mais populares somaram 339 milhões de downloads em março, um número maior que em fevereiro, mas um pouco abaixo do mesmo mês em 2024. O dado reforça a tendência de leve queda no volume de downloads ao longo de 2025.

Se o ChatGPT vai manter a liderança nos próximos meses, ainda é cedo pra dizer. Mas uma coisa é certa: a inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia — e conquistando espaço também nos smartphones dos usuários.

