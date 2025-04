Como compartilhar um contato pelo iPhone, iPad, Apple Watch e Mac

O aplicativo Contatos (Contacts) da Apple é muito útil para consultar números de telefone e outras informações de pessoas com quem você quer manter o contato.

Além de poder compartilhá-los com outros usuários de iPhones ou Apple Watches usando o NameDrop, é possível fazer isso da forma tradicional.

Nos parágrafos a seguir, mostraremos como fazer exatamente isso! 👥

Como compartilhar um contato pelo iPhone/iPad

Abra o app Contatos ou o Telefone (nesse caso, toque na aba “Contatos”). Depois, selecione o nome da pessoa desejada e vá em “Compartilhar Contato”.

Marque as informações que deseja partilhar e toque em “OK”. Por fim, escolha o meio por onde deseja fazer isso.

Como compartilhar um contato pelo Apple Watch

Abra o app Contatos ou Telefone (nesse caso, escolha “Contatos” para abrir a lista). Toque em um dos nomes, gire a Digital Crown até aparecerem as informações e toque no ícone de compartilhamento (no canto inferior direito).

Por fim, escolha por onde quer partilhá-lo.

Como compartilhar um contato pelo Mac

Abra o app Contatos, selecione o nome da pessoa (na barra lateral esquerda) e vá até o botão de compartilhamento, no canto inferior direito.

Simples, não?! 😉