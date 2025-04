Como escolher a conta padrão para salvar seus contatos [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Contatos (Contacts) possibilita consultar, a qualquer momento, o número de telefone ou as demais informações de alguma pessoa.

Uma dica bem simples envolvendo esse app permite escolher qual será a conta padrão a ser usada para que os novos contatos sejam adicionados de forma automática (seja uma do iCloud, uma do Google, etc.).

Confira como fazer isso! 👥

Como escolher uma conta padrão para o app Contatos no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” e selecione “Contatos”. Em “Conta Padrão”, escolha a que preferir.

Como escolher uma conta padrão para o app Contatos no Mac

Com o app aberto, vá até Contatos » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , .

Com a aba “Geral” selecionada, use o menu suspenso ao lado de “Conta Padrão” para escolher a da sua preferência.