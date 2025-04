Deezer melhorará ajustes do algoritmo e liberará link de compartilhamento universal

O Deezer anunciou hoje uma série de novidades que buscam transformar como os usuários interagem com o serviço. O objetivo é tornar a experiência musical mais personalizada, acessível e conectada — inclusive com quem não usa a plataforma.

Publicidade

Ao fim deste mês, o Deezer liberará uma função que permitirá ajustar o algoritmo de recomendações da plataforma de forma totalmente livre. Será possível indicar o que você gosta ou não gosta com os botões de “curtir” e “não curtir”, e até mesmo remover completamente artistas, músicas, álbuns ou playlists das sugestões.

De acordo com a empresa, essa é a primeira vez que um serviço de streaming oferece esse nível de controle ao usuário. Além disso, as escolhas podem ser revertidas a qualquer momento, caso o usuário mude de ideia.

We are on a mission to enable our users to express themselves and connect with others through music. Over the years, we’ve introduced many essential streaming features. Now, it’s time to reveal what’s next!



Full story here: ➡️ https://t.co/onUqqb6sbj #livethemusic @deezer pic.twitter.com/69cH5F0DWb — Deezer News (@DeezerNews) April 16, 2025 Nossa missão é permitir que nossos usuários se expressem e se conectem com outras pessoas por meio da música. Ao longo dos anos, introduzimos diversos recursos essenciais de streaming. Agora, é hora de revelar o que vem por aí!

História completa aqui: ➡️ lnkd.in/eB99b5ap #livethemusic @deezer

Outro destaque é o novo link universal, que também chegará neste mês. Com ele, será possível compartilhar uma música com amigos ou familiares que utilizam outras plataformas. Ao clicar no link, o destinatário será redirecionado diretamente para o app de streaming que usa — seja ele o Spotify, Apple Music ou YouTube Music.

Publicidade

A proposta é facilitar a troca de músicas entre usuários de diferentes serviços, sem barreiras. A novidade amplia a ideia do recurso Shaker, que já permitia criar playlists colaborativas com quem não usa o Deezer.

Já em maio, a plataforma estreará o My Deezer Month, uma espécie de retrospectiva mensal personalizada com os artistas, as músicas e os gêneros mais ouvidos — parecida como a Máquina do Tempo (do Spotify) e o Replay (do Apple Music).

Tal como nos concorrentes, os usuários ainda poderão acompanhar a sua atividade com comparativos em relação ao mês anterior e compartilhar os dados com amigos.

Outras mudanças previstas para o próximo mês incluem a possibilidade de organizar a aba “Favoritos” de acordo com as preferências do usuário, dando mais destaque para playlists, álbuns, músicas ou podcasts. Também será possível personalizar as capas das playlists com imagens, adesivos e formas, deixando tudo com a cara do usuário.

“Queremos surpreender nossos usuários com novas formas de viver a música, com mais liberdade e personalização”, afirmou Alexis Lanternier, CEO do Deezer.

via TechCrunch