Leilão da Receita Federal tem lote de R$1 milhão com 1.600 iPhones

A Receita Federal anunciou mais um edital de leilão com produtos apreendidos, desta vez em Curitiba, capital do estado do Paraná. Dos 366 lotes disponíveis para leilão, 9 possuem dispositivos da Apple.

Como sempre alertamos, nem sempre há informações detalhadas sobre todos os aparelhos disponíveis no leilão. Eles também não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar. Ademais, a Receita Federal não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Vamos aos produtos:

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 202 32x iPhone 16 Pro Max (256GB)

3x iPhone 16 Plus (128GB)

6x iPhone 14 (128GB)

4x iPhone 11 (128GB)

2x iPhone 11 (64GB)

11x iPhone 13 (128GB)

2x iPhone 15 (128GB)

3x iPhone 16 (128GB)

16x Apple Watch Series 9 (45mm) R$370.000 204 11x Apple Watch Ultra (geração não especificada)

65x Apple Watch SE (40mm; geração não especificada)

72x Apple Watch SE (44mm; geração não especificada)

2x Apple Watch Nike (44mm; geração não especificada)

67x Apple Watch Series 10 (46mm)

27x Apple Watch Series 10 (42mm)

9x Apple Watch Series 9 (45mm)

4x Apple Watch Series 9 (41mm)

52x AirPods Pro (2ª geração)

9x AirPods (3ª geração)

3x MacBook Pro de 13″ (8GB/256GB; geração não especificada)

12x iPad Air de 11″ (M2)

28x iPad (10ª geração; 64GB)

1x iPad (10ª geração; 256GB)

28x iPad (9ª geração; 64GB) R$182.500 211 44x AirPods Pro (2ª geração)

2x AirPods (2ª geração)

1x AirPods (3ª geração)

2x AirPods Pro (geração não especificada)

2x Apple Watch SE de (40mm; geração não especificada)

3x Apple Watch SE (44mm; geração não especificada)

1x Apple Watch Series 6 (40mm)

1x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado)

6x iPad de 9ª geração (64GB)

2x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad de 10ª geração (256GB)

10x adaptador de energia USB-C de 20W

4x AirTag R$35.000 235 1x Apple Watch Series 7 (tamanho não especificado)

1x Apple Watch Series 7 (45mm)

1x Apple Watch SE (40mm; geração não especificada)

1x Apple Watch Series 2 (tamanho não especificado)

1x Apple Watch (modelo/tamanho não especificado)

1x Apple Watch SE (geração/tamanho não especificado)

1x Apple Watch Series 9 (41mm)

1x Apple Watch Series 9 (45mm)

1x Apple Watch Series 8 (45mm)

1x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad Air (geração não especificada)

1x iPhone 11 (128GB)

1x AirPods Pro (2ª geração)

2x EarPods (Lightning)

1x AirPods (modelo não especificado)

2x cabo USB da Apple

3x adaptador de energia USB de 5W

5x adaptador de energia USB-C de 20W R$24.000 287 1x iPhone XS (256GB)

3x iPhone XR (64GB)

9x iPhone XR (128GB)

1x iPhone X (256GB)

2x iPhone 7 Plus (128GB)

1x iPhone 11 (64GB)

1x iPhone XS (64GB)

1x iPhone 8 (256GB)

1x iPhone (modelo não especificado) R$230.000 288 1x iPhone 11 Pro (64GB)

1x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 8 (64GB)

1x iPhone XR (64GB) R$240.000 289 2x iPhone 11 (64GB)

6x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 8 (256GB)

1x iPhone XR (64GB)

4x iPhone XR (128GB)

1x iPhone X (64GB) R$210.000 297 62x iPhone 14 Pro Max (128GB)

26x iPhone 14 Pro Max (256GB)

602x iPhone 13 (128GB)

1x iPhone 13 Pro (128GB)

399x iPhone 14 (128GB)

2x iPhone 14 (256GB)

13x iPhone 14 Pro (128GB)

8x iPhone 14 Pro (256GB)

1x iPhone 12 (128GB)

3x iPhone 12 (64GB)

17x iPhone 11 (64GB)

13x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 11 Pro (64GB)

28x iPhone 15 Pro (128GB)

153x iPhone 15 (128GB)

2x iPhone 12 Pro (128GB)

142x iPhone 15 Pro Max (256GB)

28x iPhone 15 Pro (128GB)

8x iPhone 15 Pro (256GB)

3x iPhone de 1TB (modelo não especificado)

55x iPhone de 256GB (modelo não especificado)

40x iPhone de 128GB (modelo não especificado) R$1.000.000 299 3x iPhone 8 (64GB)

16x iPhone 8 Plus (64GB)

7x iPhone XR (64GB)

20x iPhone XR (128GB)

16x iPhone 8 Plus (64GB)

84x iPhone 12 Pro (128GB)

109x iPhone 12 (128GB)

47x iPhone 12 (64GB)

63x iPhone 12 Pro Max (128GB)

4x iPhone 12 Pro Max (256GB)

5x iPhone 11 Pro (64GB)

12x iPhone 11 Pro (256GB)

23x iPhone 11 Pro Max (256GB)

15x iPhone 11 Pro Max (64GB)

124x iPhone 11 (128GB)

33x iPhone 11 (64GB)

117x iPhone 13 (128GB)

10x iPhone 14 (128GB)

9x iPhone 14 Pro (128GB)

26x iPhone 14 Pro Max (128GB)

1x iPhone 15 (128GB)

1x iPhone 15 Pro (128GB)

1x iPhone 15 Pro (256GB)

19x iPhone 13 Pro (128GB)

2x iPhone 13 Pro Max (256GB)

71x iPhone 13 Pro Max (128GB) R$350.000

Vale notar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 12 de maio e serão encerradas às 21h do dia 19/5. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 20/5, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.