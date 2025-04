Série “Government Cheese”, com David Oyelowo, estreia no Apple TV+

O Apple TV+ estreou hoje “Vidas Processadas” (“Government Cheese”), a aguardada série em dez episódios criada por Paul Hunter e Aeysha Carr e protagonizada pelo premiado ator David Oyelowo.

Ambientada no San Fernando Valley de 1969, a produção segue a jornada da família Chambers, que está em busca de sonhos “aparentemente impossíveis” e terá que lidar com um ambiente caótico após Hampton Chambers (Oyelowo) ser libertado da prisão.

É que a tão esperada reunião de família do protagonista não será nada como ele esperava, uma vez que sua esposa e seus filhos resolveram formar uma unidade familiar nem um pouco convencional.

O elenco da série ainda conta com Simone Missick, Evan Ellison, Jahi Di’Allo Winston, Bokeem Woodbine, Jeremy Bobb, Louis Cancelmi, Julien Heron, Djilali Rez-Kallah, Louis Ferreira, Thomas Beaudoin, Kyle Mac, John Ortiz e Adam Beach.

Reveja o trailer:

Além de criador, Hunter acumula as funções de roteirista, produtor executivo (ao lado de Carr) e diretor de “Vidas Processadas”, que é produzida ainda por Charles D. King, Marta Fernandez e Ali Brown.

Para quem não gosta muito de esperar, os quatro primeiros episódios da série já estão disponíveis nesta estreia, enquanto os seis restantes serão liberados nas quartas-feiras subsequentes, até 28 de maio.

