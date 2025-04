TikTok testa sua versão das Notas da Comunidade e mostrará avaliações de locais

O TikTok está sempre inovando suas funcionalidades e, nesta semana, começou a testar dois interessantes novos recursos para a sua plataforma. Um deles são os chamados Footnotes, sua versão das Notas da Comunidade (Community Notes) do X (antigo Twitter), com moderação colaborativa dos conteúdos. O outro é a exibição de avaliações de locais marcados nos vídeos em sua seção de comentários.

Os Footnotes, de acordo com a plataforma, darão mais contexto sobre os conteúdos à comunidade do TikTok, permitindo que os usuários adicionem informações relevantes aos vídeos. Ele se baseará no conhecimento coletivo da comunidade e inicialmente será testado apenas nos Estados Unidos, para vídeos curtos.

Aliado a outras funções do app, como rótulos de conteúdo, banners de busca e programa de verificação de fatos, a nova função deverá ajudar as pessoas a entender a confiabilidade do conteúdo e acessar fontes confiáveis, buscando sempre informações verídicas.

O sistema funciona de forma semelhante a recursos análogos de outras redes, com um algoritmo que busca encontrar a concordância entre usuários que geralmente possuem opiniões divergentes, os quais votam na utilidade de uma informação. Se for considerada “útil”, ela se tornará visível para todos, e sua utilidade também poderá ser votada posteriormente pela comunidade mais ampla do TikTok.

O sistema deverá se tornar mais eficaz à medida que mais Footnotes de diferentes tópicos forem escritas e avaliadas pelo público geral. Para se candidatar para colaborar nas notas, os usuários americanos devem cumprir com alguns requisitos, como estar na plataforma há mais de 6 meses, possuir 18 anos ou mais e não ter histórico recente de violação das Diretrizes da Comunidade.

Avaliações de locais

O outro novo recurso sendo testado pela rede social é a apresentação de avaliações dos lugares marcados diretamente nas informações dos seus vídeos. Ele permite que os usuários saibam mais sobre os locais pelo próprio TikTok, sem a necessidade de fazer uma nova pesquisa no mapa ou no navegador.

Por enquanto, as avaliações só estão disponíveis em vídeos selecionados marcados com localizações específicas, e ficam em uma aba específica ao lado da de comentários. Elas exibem fotos do local, opiniões dos usuários e classificações de uma a cinco estrelas. Ao tocar nos nomes dos usuários, você é levado(a) ao seu perfil do TikTok.

Essa adição faz parte da estratégia do TikTok de concorrer com o Google. Para usuários mais jovens, a plataforma de vídeos já é mais amplamente utilizada para fazer buscas e descobertas do que o navegador, e a ideia é expandir essa popularidade também para encontrar locais, combinando os vídeos às avaliações.

De acordo com um executivo do Google, “quase 40% dos jovens, quando procuram um lugar para almoçar, não vão ao Google Maps ou à Pesquisa, mas sim ao TikTok ou ao Instagram”, o que indica uma forte tendência da nova geração de se adaptar bem ao recurso e à busca em uma só plataforma.

O TikTok já havia testado antes funções semelhantes utilizando dados de avaliações do Google Maps, mas agora está implementando a função para desenvolver o seu próprio banco de dados, o que pode estar relacionado à iniciativa da plataforma de se expandir para o ramo de serviços e compras com o TikTok Shop.

Por enquanto, nenhuma das duas novas funções em fase de teste do TikTok estão disponíveis no Brasil, mas é provável que elas sejam liberadas aos poucos para os usuários em atualizações futuras.

via TechCrunch