WhatsApp agora permite a criação de pacotes de figurinhas no próprio app

O WhatsApp anunciou, hoje, um novo recurso que permitirá que usuários criem e customizem seus próprios pacotes de figurinhas, diretamente nas conversas.

Essa função já vinha sendo testada há algum tempo e foi sendo liberada aos poucos desde o início do mês. Ela promete deixar as conversas mais personalizadas, permitindo que os usuários criem pacotes únicos, com fotos de pets ou selfies engraçadas de amigos, por exemplo.

stickers >>>



now you can create and share custom sticker packs, here's how👇



1. Open stickers

2. Tap on the pencil icon

3. Select stickers you want to add

4. Add to pack — WhatsApp (@WhatsApp) April 16, 2025 figurinhas >>>

agora você pode criar e compartilhar pacotes de figurinhas personalizados. Veja como: 👇

1. Abra as figurinhas

2. Toque no ícone de lápis

3. Selecione as figurinhas que deseja adicionar

4. Adicione ao pacote

Para adicionar figurinhas a um pack, basta abrir a aba de figurinhas no chat, tocar no ícone de lápis, selecionar as que você deseja adicionar ao pacote e tocar em “Adicionar ao pacote de figurinhas”. Dentre as opções, também é possível criar um pack do zero, dar um nome a ele e adicionar suas figurinhas.

No início do ano, o WhatsApp possibilitou o compartilhamento pacotes de figurinha diretamente nas conversas e, com a nova função, será possível criar e enviar seus próprios packs para seus contatos sem sair do app.

Para ter acesso ao recurso de criar e editar pacotes de figurinha, basta atualizar o WhatsApp para a sua versão mais recente disponível na App Store.