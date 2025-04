Bastidores: como Tim Cook negociou uma isenção do “tarifaço” para a Apple

O CEO da Apple, Tim Cook, agiu nos bastidores para proteger a empresa dos efeitos das rodadas de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos importados da China, segundo uma nova matéria do Washington Post.

De acordo com fontes anônimas, Cook se reuniu com o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, e outros altos funcionários da Casa Branca na última semana.

Na reunião, ele teria alertado sobre o impacto negativo que as tarifas poderiam ter nos preços dos aparelhos e, em vez de partir para críticas públicas — como fizeram outros executivos —, manteve uma postura discreta e estratégica.

A estratégia funcionou. Ao final da semana, a administração anunciou que eletrônicos fabricados na China estariam isentos das novas tarifas.

Além da Apple, empresas como Dell, HP e NVIDIA também foram beneficiadas. A decisão contrariou até mesmo conselheiros próximos a Trump, como Peter Navarro, que defendia manter os impostos.

Para a empresa, o momento era crítico. A Wedbush Securities, por exemplo, estimava que as tarifas poderiam forçar a Apple a cobrar mais de US$2 mil por um iPhone da linha Pro. Com a isenção, as ações da Maçã chegaram a subir 7% na bolsa.

Apesar de a Casa Branca negar qualquer tipo de “favor” à Apple, o próprio Trump reconheceu que ajudou Cook.

Falei com Tim Cook. Ajudei o Tim recentemente, e toda essa questão.

Cook e Trump têm relação “de outros carnavais”

Cook é conhecido por manter um relacionamento próximo e direto com Trump desde o primeiro mandato. Ele foi um dos executivos que doaram mais de US$1 milhão para o fundo da posse presidencial este ano e participou de reuniões privadas tanto na Casa Branca quanto em clubes do ex-presidente, como o Mar-a-Lago.

A postura de Cook vai de encontro com a de muitos colegas do setor. Em vez de bater de frente, ele escolheu o caminho da diplomacia — o que, segundo o ex-secretário de Comércio Wilbur Ross, gerou respeito:

Tim não é um reclamão. Ele traz dados e fatos, fala com seriedade. Por isso é ouvido.

Apesar dos avanços na diversificação da cadeia de produção para países como Vietnã e Índia, a Apple ainda depende fortemente da China. Segundo estimativas, cerca de 90% dos componentes do iPhone são fabricados no país asiático.

Isenção pode não ter sido bem interpretada por especialistas

Críticos afirmam que a Apple foi uma das únicas empresas a conseguir isenções tão amplas — o que levanta dúvidas sobre favorecimento.

Lori Wallach, do grupo American Economic Liberties Project, destacou que quase todas as novas linhas tarifárias isentas se aplicam a produtos da gigante de Cupertino, enquanto pequenas empresas seguem arcando com os custos.

Especialistas mais alinhados ao mercado veem as isenções como um ajuste técnico necessário, considerando que muitos desses produtos contêm semicondutores — alvo principal de uma investigação paralela que poderá durar até 270 dias e ainda gerar mudanças nas regras.

Mesmo que temporária, a vitória de Cook é vista como exemplo dentro do setor. Com a escalada da guerra comercial, cada vez mais CEOs estão adotando a mesma estratégia: aproximação direta com o presidente e atuação silenciosa em Washington para proteger seus negócios.

