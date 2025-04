Como impedir que a Apple armazene as buscas feitas no iPhone, iPad e Mac

O Spotlight do iPhone, iPad e Mac permite que você faça buscas da maneira mais rápida possível no seu dispositivo. Por ele, é possível encontrar arquivos, sites, notas, fotos, vídeos e também resultados da web.

Por padrão, a Apple pode armazenar as buscas que você faz no sistema — além de no Spotlight, também no Safari, na Siri, na pesquisa e na busca por imagens.

Ainda que elas sejam coletadas de modo a não permitir a identificação, você pode optar por desativar o compartilhamento dessas informações pessoais de uma maneira bem fácil. Veja como fazer! 😊

Como desativar o armazenamento das buscas no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Buscar” e desmarque a opção “Ajude a Apple a Melhorar a Busca”.

Como desativar o armazenamento das buscas no Mac

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Spotlight” (na barra lateral esquerda) e desmarque a opção “Ajude a Apple a Melhorar a Busca”.

Simples, não?! 😉

via OS X Daily