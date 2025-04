Como ocultar as buscas feitas recentemente no Safari [iPhone e iPad]

O Safari do iOS/iPadOS 18.4 ganhou uma nova função que pode ou não agradar a todos. A partir dessa versão, é possível conferir uma lista com as buscas mais recentes feitas no navegador padrão do sistema — para um acesso ainda mais fácil quando precisar pesquisar novamente.

Publicidade

Felizmente, como isso pode não ser interessante/útil para todos os usuários, a Apple oferece um ajuste que desativa a exibição dessas buscas recentes. Veja como fazer isso! 🙂

No iPhone/iPad atualizado, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Apps” (na parte inferior da tela).

Em seguida, vá até “Safari” e, na seção “Buscar”, desmarque a chave localizada ao lado de “Mostrar Buscas Recentes”.

Veja como fica o antes e depois de ocultar isso:

Portanto, as últimas buscas feitas não aparecerão mais ao tocar na barra de digitação do Safari nesses dispositivos.