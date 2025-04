Grok agora se lembra de conversas anteriores para personalizar respostas

O Grok, chatbot da xAI (empresa de inteligência artificial de Elon Musk), está ganhando um recurso importante que tornará as conversas com os usuários ainda mais personalizadas.

Trata-se do recurso Memórias, já disponível também em plataformas como o ChatGPT (da OpenAI). Com ele, o Grok lembra conversas passadas e oferece respostas mais personalizadas aos usuários com base nelas.

A novidade foi anunciada pelo próprio perfil da plataforma no X (ex-Twitter), rede na qual o chatbot está profundamente integrado. A novidade ainda não está presente na versão do Grok para a plataforma social, embora haja planos para tal.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57 — Grok (@grok) April 17, 2025 O Grok agora lembra das suas conversas. Quando você pede recomendações ou um conselho, você recebe respostas personalizadas.

O recurso já está disponível em beta na web e no aplicativo oficial do chatbot para iOS e Android. Para ativá-lo, basta navegar até a opção “Controles de dados” nas configurações do app e habilitar o toggle “Personalize com Memórias”.

Permita que o Grok lembre detalhes de suas conversas anteriores. Você pode excluir conversas individuais para esquecer os detalhes associados. Chats temporários nunca são armazenados.

Assim como o ChatGPT, o Grok também exibe quais informações armazena em sua memória, permitindo ao usuário excluir aquelas que ele não quer que sejam mantidas a qualquer momento — o que não exclui a conversa do histórico.

Para acessar as conversas armazenadas como memórias, basta tocar no ícone de livro abaixo de uma resposta para visualizar os detalhes sobre as conversas. Cada uma delas conta com um botão de exclusão acessível.

O novo recurso do Grok ainda não está disponível no Reino Unido e nos países da União Europeia — provavelmente por questões relacionadas a regulações envolvendo dados dos usuários nesses locais.

