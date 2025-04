Instagram libera função que reúne Reels recomendados entre amigos

O Instagram começou a liberar o Blend, um novo recurso que permite criar um feed de Reels personalizado para você e seus amigos. Os Blends podem ser criados com um único amigo ou em um bate-papo em grupo e são atualizados com novos conteúdos frequentemente.

Essa função, cabe lembrar, já estava em desenvolvimento há mais de um ano e, agora, foi oficializada.

Qualquer pessoa pode convidar um amigo (ou um grupo) para participar de um Blend a partir de uma mensagem direta ou chat em grupo no Instagram. Assim que alguém aceita o convite, o Instagram gera um feed personalizado de Reels composto por recomendações para cada integrante.

Assim, ao navegar pelo feed, você pode ver para quem é cada Reel sugerido, dando uma ideia de quais são as indicações do algoritmo de outra pessoa. A ideia por trás do recurso é promover a conexão entre amigos e descobrir novos conteúdos juntos.

via TechCrunch