Joel Kinnaman se une ao elenco da minissérie “Imperfect Women”, do Apple TV+

O Deadline acaba de anunciar mais um nome para o elenco de “Imperfect Women”, nova minissérie do Apple TV+. Trata-se do ator Joel Kinnaman, conhecido por seu papel na série “For All Mankind”, também do streaming da Maçã.

Ele se juntará às estrelas previamente anunciadas Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara na adaptação do romance homônimo de Araminta Hall descrita como um thriller psicológico nada convencional que conta a história de um crime responsável por interromper uma amizade de décadas entre três mulheres. A minissérie é repleta de mistérios complicados sob perspectivas que exploram culpa e retribuição, amor e traição, e compromissos que podem alterar nossas vidas.

No livro, a personagem Nancy Hennessy é assassinada e deixa para trás suas duas melhores amigas, seu marido e sua filha, bem como um amante secreto cuja identidade nunca havia sido revelada. Sua vida era perfeita vista de fora, mas detalhes sombrios vêm à tona quando a investigação sobre sua morte fracassa e as duas amigas tentam lidar com o luto.

Kinnaman interpretará Robert, o marido da personagem de Mara. “Imperfect Women” é escrita e adaptada por Annie Weisman, criadora da série “Physical” (também do Apple TV+) e conta com Lesli Linka Glatter como diretora. Moss e Washington também atuam como produtoras executivas ao lado de Lindsey McManus (da Love & Squalor Pictures), Pilar Savone (da Simpson Street), Kay Oyegun, e, é claro, a escritora do romance, Hall. A produção é uma parceria entre a 20th Television e o Apple Studios.

