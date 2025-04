Meta estaria bloqueando o uso da Apple Intelligence em seus apps

Um dos recursos mais interessantes da Apple Intelligence são as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), as quais permitem trabalhar na composição de textos por todo o sistema usando inteligência artificial — nada muito novo, mas excelente em termos de integração.

Publicidade

Mas tem uma empresa querendo impedir o uso desses recursos em seus apps. Trata-se da Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Como observado pelo Sorcererhat Tech, a companhia simplesmente desativou deliberadamente o recurso em seus softwares.

Isso significa que, ao tocar para visualizar as opções em qualquer campo de texto em um dos aplicativos supracitados, não há a opção “Ferramentas de Escrita” disponível — ao contrário do que acontece em plataformas como o X e em muitos outros aplicativos de terceiros.

Opções no Threads (à esquerda) e no X (à direita) | Imagens: Sorcererhat Tech

Essa decisão pode uma tentativa da empresa de priorizar a Meta AI, integrada aos seus apps. Porém, o uso do chatbot para a mesma finalidade que as Ferramentas de Escrita requer passos adicionais, uma vez que ele não está integrado nativamente aos campos de texto, como o recurso da Maçã.

Publicidade

Embora plataformas como o WhatsApp e o Instagram eventualmente adotem ou testem recursos lançado pela Apple no iOS, o contrário também costuma ocorrer. Recentemente, por exemplo, o Instagram acabou com a possibilidade de usar Memojis e stickers do teclado do iOS em Stories.

O cenário referente às Ferramentas de Escrita poderia ser diferente com uma eventual parceria para integrar o modelo Llama da Meta à Apple Intelligence — o que teria até sido cogitado pela Maçã, mas a empresa teria desistido por discordar dos termos de privacidade da concorrente.

Torçamos para que isso mude, um dia.