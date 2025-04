PF confisca iPhones, iPads e mais em operação contra o comércio ilegal de eletrônicos

A Polícia Federal realizou, na última terça-feira (15/4), em parceria com a Receita Federal, a operação Linha Ocupada, que resultou no confisco de mais de 50 celulares, tablets e outros eletrônicos — entre eles iPhones, iPads, AirTags, AirPods e até Magic Mouses.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Conceição da Barra (no Espírito Santo), bem como na capital do estado de São Paulo. Dois influenciadores digitais foram presos em flagrante pelo crime de descaminho.

De acordo com as informações, foi constatada durante as investigações uma complexa rede de comércio ilegal de eletrônicos importados de forma fraudulenta por fornecedores e distribuidores locais, interestaduais e internacionais com câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.

Dessa forma, os distribuidores não emitiam notas fiscais e nem recolhiam os tributos federais. Mais do que isso, eles ainda divulgavam as vendas dos produtos em redes sociais com preços abaixo do mercado.

Segundo a PF, os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal para autuação fiscal. Ao todo, os itens foram avaliados em mais de R$1,8 milhão (incluindo eletrônicos, veículos de luxo e até armas de fogo). Os envolvidos poderão responder pelos crimes de descaminho e associação criminosa.

via G1