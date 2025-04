Apple TV+ acrescenta Corey Stoll ao elenco de “Imperfect Women”

O ator Corey Stoll é a mais recente adição ao elenco da adaptação da minissérie “Imperfect Women”, do Apple TV+.

Publicidade

Stoll interpretará o papel de Howard e se junta às já anunciadas protagonistas Elisabeth Moss e Kerry Washington, além de Kate Mara e Joel Kinnaman. Como já divulgado, a produção é baseada no romance homônimo de Araminta Hall.

A minissérie é descrita como um thriller psicológico não convencional que examina um crime que destrói uma amizade de décadas entre três mulheres, analisando perspectivas que exploram culpa, retribuição, amor e traição, bem como os compromissos que fazemos que alteram nossas vidas irrevogavelmente.

À medida que a investigação se desenrola, também se revela a verdade sobre como até mesmo os relacionamentos mais próximos podem mudar com o tempo.

Annie Weisman adaptará a minissérie e atuará como produtora executiva pela Love & Squalor Pictures. Lindsey McManus, da Love & Squalor, também é produtora executiva. Washington atuará como produtora executiva ao lado de Moss, Hall e Pilar Savone. Kay Oyegun escreverá e será produtora executiva. A série é uma coprodução entre a 20th Television e o Apple Studios.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline