Bluesky está em via de lançar selo de verificação para usuários

Um bom tempo após seu lançamento oficial, o Bluesky parece finalmente estar se preparando para lançar sua versão do selo de verificação azul — mecanismo visual bastante popular em outras plataformas para ajudar usuários a identificar contas autênticas (ou nem tanto, como no caso do X, antigo Twitter).

Conforme descoberto usando engenharia reversa no repositório do Bluesky no GitHub pela usuária alice [@alice.mosphere.at‬], a rede social estaria pronta para anunciar a novidade já na próxima segunda-feira (21/4) — e ela deverá funcionar de forma um pouco diferente de como estamos acostumados a ver.

Embora também deva atuar para verificar usuários notáveis, em vez de ser a responsável por verificar todos eles de maneira centralizada ou de simplesmente cobrar por um selo, a rede trabalhará para designar certas contas como confiáveis e as habilitará para verificar outros perfis.

Em imagens obtidas como parte dos planos de divulgação do Bluesky, é possível notar três modelos de selos diferentes. O primeiro deles, inclusive, conta com a borboleta que é basicamente o logo do app — e provavelmente será usado em perfis e contas oficiais da própria plataforma ou de sua equipe.

O segundo, por sua vez, é um selo azul com um símbolo de “check” (✅) em seu interior e possui um formato circular ondulado — semelhante ao selo de verificação para contas convencionais no X. No Bluesky, ele deverá ser usado exclusivamente como o selo desses “verificadores confiáveis” supracitados.

O terceiro e último modelo de selo seria o circular padrão, o qual contém o símbolo de “check”, mas tem um formato circular sem as “ondinhas” em volta. Esse deverá ser o selo mais comum, utilizado nas contas verificadas que não são oficiais do Bluesky e que não terão autorização para verificar outros perfis.

Aparentemente, entre esses “verificadores confiáveis” estarão empresas jornalísticas, (como o The New York Times), como indica o suposto material de divulgação acima. De qualquer forma, os usuários poderão saber facilmente a organização responsável por uma verificação ao clicar/tocar sobre o selo.

Recurso muito bem-vindo!

A novidade, caso confirmada, dará uma camada interessante de confiabilidade aos perfis no Bluesky. Atualmente, vale recordar, a empresa oferece um método de verificação baseado em domínios oficiais e pessoais — o que pode não abranger por completo todos os usuários notáveis.

Além disso, o método de verificação atual pode ser difícil de ser implementado por determinadas contas, bem como de ser notado e identificado pelos outros usuários, visto que não trata-se de apenas “bater o olho” como geralmente acontece com um selo de verificação tradicional.

