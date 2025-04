Como ignorar o modo silencioso e fazer o alarme tocar no Apple Watch

O watchOS 11.4, liberado recentemente pela Apple, adicionou um novo recurso dedicado especialmente para quem usa o Apple Watch durante à noite e acorda com ele.

Publicidade

A partir dessa versão, você pode ativar o som de um alarme adicionado ao relógio mesmo que o modo silencioso esteja ativado — já que, até hoje, isso fazia com que apenas o alerta vibratório fosse acionado.

Veja como ativar isso! ⌚️

No relógio, abra o app Alarmes, toque em cima de um que tenha adicionado anteriormente e ative a chave ao lado de “Ignorar o Modo Silencioso”.

A mesma coisa pode ser feita nos alarmes configurados no recurso “Hora de Acordar”, no app Sono. Com ele aberto no relógio, toque no ícone do despertador (no canto superior esquerdo), em “Som e Tato” e marque “Ignorar o Modo Silencioso”.

Feito isso, o seu alarme passará também a emitir um som — o que pode ser uma boa ideia para quem costuma se atrasar durante as manhãs.

O que achou da novidade? 🙂