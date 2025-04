Vendas de iPhones foram as únicas que caíram na China durante o 1º trimestre de 2025

A Apple está acumulando dores de cabeça na China. Isso porque, além da guerra comercial e bloqueios relacionados ao país asiático, as vendas de iPhones na região vão de mal a pior, conforme novos dados da IDC referentes ao trimestre passado.

Publicidade

De acordo com a análise, a Apple foi a única grande fabricante que apresentou queda na comparação anual (-9%), ficando em quinto lugar em vendas e participação de mercado, com 9,8 milhões de iPhones vendidos. Enquanto isso, a Xiaomi e a Huawei, ambas sediadas na China, apresentaram crescimentos de dois dígitos.

Vale notar que esse cenário já preocupava a Apple — tanto que, durante o último relatório trimestral de lucros da empresa, o CEO da empresa, Tim Cook, alegou que a ausência da Apple Intelligence teria afetado as vendas de iPhones no território chinês. Vale notar que, com o iOS/iPadOS 18.4 e o macOS Sequoia 15.4, foi incluído o suporte ao chinês simplificado — mas a AI ainda não foi lançada por lá, de fato.

De acordo com a IDC, porém, a Apple não conseguiu capitalizar os subsídios que o governo da China ofereceu aos consumidores para incentivar a compra de smartphones devido à sua “estrutura de preços premium”, uma vez que os benefícios se aplicavam apenas a smartphones de entrada e intermediários.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors