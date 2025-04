Catálogo de Fontes: como desativar ou ativar uma fonte

Se você usa o aplicativo Catálogo de Fontes (Font Book), saiba que a Apple permite que você desative uma delas — caso não esteja usando-a. Com isso, elas ainda permanecerão no Mac, mas ficarão esmaecidas na janela “Fontes” e não consumirão memória do computador.

Além disso, a Maçã permite ativá-la de novo posteriormente, caso mude de ideia e queira usá-la em seu trabalho. Veja como fazer esses procedimentos nos próximos parágrafos! 💻

Como desativar uma fonte no Mac

Com o app aberto, selecione uma ou mais fontes. Na barra de menus, vá até Editar » Desativar e depois clique em “Desativar Fonte” (ou “Desativar Fontes”) para fazer a confirmação.

As fontes que tiver desativado ficarão esmaecidas na lista do app.

Como ativar novamente uma fonte no Mac

O processo para torná-las ativas novamente é o mesmo do mostrado anteriormente.

Após selecionar a(s) fonte(s), vá até Editar » Ativar, também na barra de menus.