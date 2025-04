Catálogo de Fontes: como redefinir as fontes do Mac

O aplicativo Catálogo de Fontes (Font Book) permite que usuários de Macs possam usar as fontes do sistema e aquelas instaladas por você em todos os seus apps — além de organizá-los por coleções, por exemplo.

Na dica de hoje, iremos mostrar como é possível restaurar as fontes que vieram originalmente com o seu Mac, sendo útil principalmente para quem está enfrentando problemas com o app. Esse processo moverá todas as fontes instaladas para uma pasta separada, que as deixará indisponíveis para o uso.

Veja como fazer isso? 👨‍💻

Abra o app Catálogo de Fontes no seu Mac;

Na barra de menus, vá até Catálogo de Fontes » Ajustes… ou use o atalho ⌘ command , ;

; Clique na aba “Avançadas”;

Vá até “Redefinir Fontes”.

Selecione “Continuar” para confirmar e insira a sua senha (ou autentique usando o Touch ID), caso seja solicitado.

Com isso, todas as fontes instaladas serão colocadas em /Biblioteca/Fontes (Removidas) ou em ~/Biblioteca/Fontes (Removidas) . Depois, você pode aos poucos reinstalá-las.

