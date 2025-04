Como editar fotos e vídeos do Photo Booth [iPad e Mac]

O aplicativo nativo Photo Booth está disponível em iPads e Macs há vários anos e é muito bacana para capturar fotos ou vídeos divertidos com alguns efeitos especiais disponibilizados pela Apple.

O que muita gente não sabe é que a Maçã possibilita que você edite essas mídias para que elas fiquem exatamente do jeito que quiser. Nos próximos parágrafos, veja como fazer exatamente isso no seu iPad ou Mac! 🙂

Como editar as fotos do Photo Booth no iPad

Como as fotos capturadas no Photo Booth são salvas no app Fotos, você pode editá-las diretamente por lá.

Abra o app, toque em cima da foto e vá até “Editar” para usar os controles de edição para fazer as alterações desejadas. Por fim, selecione “Concluído”.

Como editar as fotos e os vídeos do Photo Booth no Mac

Para editar uma foto, você pode fazer o seguinte:

Para virar uma foto, selecione-a e vá até Editar » Virar Foto, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command F ;

; Para virar automaticamente fotos e vídeos novos, escolha Editar » Virar Novos Itens Automaticamente;

Para salvar uma foto sem efeitos, selecione-a e, em seguida, escolha Arquivo » Exportar Original….

Já para editar vídeos, reproduza-o dentro do Photo Booth e, enquanto estiver assistindo a ele, vá até Editar » Recortar Filme… ou use ⌘ T .

Arraste os marcadores amarelos do início e fim e, em seguida, clique em “Recortar” para aplicar a sua edição.