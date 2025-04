Apple TV+ divulga vídeo com primeira olhada em “Carême”

Depois de divulgar o trailer oficial de “Carême — O Rebelde da Culinária” (“Carême”), o Apple TV+ disponibilizou hoje um vídeo de first look contendo mais detalhes da produção francesa.

Para recapitular, a série conta a história de Antonin Carême, um jovem que saiu de origens humildes na capital francesa e alcançou a fama como chef na Europa napoleônica — o que acabou atraindo a atenção de políticos muito poderosos.

Transformado em um espião graças ao seu talento e ambições, Carême poderá escolher entre a vingança ou escapar da pobreza e conquistar tudo o que sempre quis — embora tudo isso venha com um custo alto.

Protagonizando a série, temos Benjamin Voisin e nomes como Jérémie Renier, Lyna Khoudri e Alice Da Luz.

A produção é dirigida pelo cineasta Martin Bourboulon, gravada em Paris e é inspirada no livro “Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef”, de Ian Kelly — que é o criador da série ao lado de Davide Serino. “Carême” ainda tem produção executiva de Vanessa van Zuylen e Dominique Farrugia.

A série tem estreia marcada para o dia 30 de abril no serviço de streaming da Maçã. Nesse mesmo dia, serão liberados os dois primeiros episódios, com os demais saindo sempre nas quartas-feiras subsequentes, até o dia 11 de junho.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

