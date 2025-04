Brett Goldstein compara volta de “Ted Lasso” a gato morto que “ressuscitou”

O ator e roteirista Brett Goldstein, vencedor do Emmy por “Ted Lasso”, usou uma analogia inusitada para descrever o retorno da série para uma quarta temporada: comparou à história de um gato que, supostamente morto, acabou reaparecendo.

Em entrevista ao podcast “Wild Card”, da NPR, Goldstein confirmou que a equipe de roteiristas já está trabalhando na nova temporada, mesmo que o plano original fosse encerrar a história em três temporadas.

Para ilustrar sua surpresa, ele contou a história de um amigo da universidade que enterrou um gato — só para descobrir, depois, que era o felino errado. “Eles enterraram o gato, choraram, acharam que ele tinha morrido. Só que não era o gato deles”, disse.

Tenho um amigo da época da faculdade, e penso muito nisso. Ele tinha um gato que morreu. Amava aquele gato, que foi atropelado, e eles enterraram o gato, mesmo. Ele era criança. Enterraram o gato no jardim, e ele ficou na cama tão triste, tão chateado e chorando, e rezou e rezou e desejou. “Queria que o gato voltasse.” Aí o gato voltou, e descobriram que o gato que enterraram não era o deles. E eu penso nisso o tempo todo. […] Então, fico pensando: não é à toa que o cara ficou pirado, porque ele acha que a morte não existe, claro que ele ficou maluco. Ele é muito esquisito, porque acha que pode trazer coisas de volta dos mortos. Acho que estou me sentindo como aquela criança. Tipo “A gente enterrou [‘Ted Lasso’]… Choramos, fizemos um funeral. E agora tão dizendo que podemos trazer qualquer coisa de volta?” É poder demais.

Como sabemos, a série do Apple TV+ encerrou sua terceira temporada em meados de 2023 com o personagem Ted (Jason Sudeikis) voltando para os Estados Unidos. Depois de muitos rumores, o título foi oficialmente renovado no mês passado.

Essa nova temporada acompanhará Ted treinando um time feminino de futebol, com o retorno de elenco principal como o próprio Goldstein, Hannah Waddingham, Juno Temple e Jeremy Swift. Ainda não há data de estreia definida, mas as gravações deverão começar ainda este ano.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

