Conheça as diferentes maneiras de ativar a Siri no Apple Watch

A Siri pode lhe ajudar em diversos momentos do dia a dia, como ativar alarmes, conferir a previsão do tempo e enviar uma mensagem para alguém, por exemplo.

A assistente virtual da Apple é especialmente útil no Apple Watch — já que você pode usá-la diretamente pelo pulso, sem precisar recorrer ao iPhone no bolso. No smartwatch, há algumas diferentes maneiras de ativá-la.

Veja, em detalhes, como fazer isso! ⌚️

Pela Digital Crown

Para acionar a Siri pela coroa do relógio, mantenha-a pressionada enquanto estiver com o braço levantado e a tela ativada. Depois, comece a falar.

Levantando o braço

Se não puder usar a outra mão, apenas levante o relógio (para que a tela fique ativada) e aproxime o relógio da sua boca para começar a falar o comando desejado.

Usando um comando

Outra maneira de usar a Siri sem usar as mãos no relógio é usando o comando clássico “E aí, Siri”. Basta ativar a tela, falar isso e logo em seguida o que deseja pedir para ela.

A qualquer momento, você pode gerenciar (ativar/desativar) esses três ajustes da Siri abrindo o app Watch no iPhone e indo até “Siri”.

Ou, pelo relógio, abra os Ajustes e toque em “Siri”.

