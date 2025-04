Instagram intensifica uso de IA para detectar contas de adolescentes

O Instagram segue anunciando novidades relacionadas às contas de adolescentes na rede social.

A novidade mais recente é que a Meta está reforçando as suas iniciativas em inteligência artificial (IA) para encontrar contas que são suspeitas de pertencerem a adolescentes, mesmo que tenham sido criadas com datas de nascimento de adultos.

O uso da IA para determinar a idade dos usuários no Instagram não é nova, mas agora isso ocorre de forma proativa, garantindo que a pessoa esteja acessando o Instagram por meio de uma conta adolescente em vez de uma adulta.

Além disso, ela colocará o usuário nas configurações de uma conta dedicada a adolescentes. Inicialmente, a partir de hoje, o recurso está sendo testado apenas nos Estados Unidos.

Estamos tomando medidas para garantir que nossa tecnologia seja precisa e que estamos colocando corretamente os adolescentes que identificamos em ambientes protetores e apropriados à idade, mas caso cometamos um erro, estamos dando às pessoas a opção de alterar suas configurações.

Ou seja, será possível fazer uma confirmação manual nos ajustes do app caso a IA detecte erroneamente que a sua conta pertence a uma pessoa menor de idade.

Ainda segundo o Instagram, foram ao menos 54 milhões de adolescentes inscritos em contas dedicadas, com cerca de 97% dos jovens de 13 a 15 anos optando por permanecer com essas proteções habilitadas. Recentemente, vale observar, isso foi expandido também para o Facebook e o Messenger.

A partir de hoje, também, a rede social começará a enviar notificações aos pais e/ou responsáveis dos adolescentes no Instagram, com informações sobre como podem conversar com os seus filhos sobre a importância de fornecer a idade correta no mundo online.