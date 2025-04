Shazam, app da Apple, está com problemas e não abre em iPhones [atualizado]

Em algum momento das últimas semanas (alguns usuários associam ao update do iOS 18.4.1, liberado na quarta-feira da semana passada), o app do Shazam — que é da própria Apple — parou de abrir em iPhones.

Publicidade

O problema foi destacado pelo usuário tomazini do MM Fórum, confirmado por nós do MacMagazine e corroborado também por outros usuários, inclusive um no fórum de suporte da Apple e outro italiano que fez um post sobre no X.

Ao abrir o app do Shazam, ele simplesmente fica travado na tela inicial com o seu logo — conforme mostra a imagem destacada deste artigo.

Curiosamente, o widget do Shazam na Central de Controle ainda funciona normalmente e consegue identificar músicas. Porém, ao tocar na notificação, somos levados ao app que fica então travado na mesma tela.

Publicidade

O último update do Shazam (versão 18.12) foi lançado no dia 17 de abril, um dia depois da liberação do iOS 18.4.1, e pode ter contribuído também para o surgimento desse problema. Ficaremos atentos para uma possível correção breve por parte da Apple.

Atualização 21/04/2025 às 11:20

Segundo relatos de leitores, se o sistema operacional estiver configurado no idioma inglês, tudo funciona perfeitamente.

Como além do português também encontramos o relato de um italiano (linkado acima), pode ser mesmo que algum update recente do Shazam tenha quebrado as suas localizações internacionais.