Vídeo: essa estação de energia portátil tem 448Wh de capacidade e 700W de potência!

Há pouco mais de um ano, fiz um vídeo de uma estação de energia da BLUETTI com 268Wh de capacidade e falei também sobre um painel de solar capaz de recarregá-la com até 120W de potência.

Agora, pusemos as mãos num lançamento recente da marca no Brasil: o modelo AC50B, que tem uma capacidade de 448Wh, potência de 700W (com pico de até 1.000W) e carregamento Turbo inteligente que vai de 0% a 80% em apenas 45 minutos.

Além da estação em si, conferimos rapidamente no vídeo outro lançamento recente deles, o Charger 1, que permite recarregar a estação enquanto você dirige com uma potência de até 560W (6x mais rápido do que carregadores tradicionais de acendedor de cigarros de carro).

Ambos os produtos estão à venda no Brasil e também internacionalmente. A garantia da AC50B é de cinco anos, enquanto a do Charger 1 é de dois anos.