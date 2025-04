Apple TV+ anuncia “Prodigies”, nova série com Will Sharpe e Ayo Edebiri

Fãs de comédia romântica certamente ficarão contentes com o anúncio de “Prodigies”, futura série do Apple TV+ estrelada pelo vencedor do BAFTA e do SAG Award, Will Sharpe e pela vencedora do Emmy e do SAG Award, Ayo Edebiri.

Publicidade

A série é criada, escrita e dirigida por Sharpe e produzida pela SISTER, estúdio vencedor do Emmy e do BAFTA. Edebiri também atuará como produtora executiva da série.

A new romantic comedy series about a couple of former child stars.#Prodigies — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/iYYzaZOaoE — Apple TV (@AppleTV) April 22, 2025 Uma nova série de comédia romântica sobre um casal de ex-estrelas mirins.

#Prodigies — Em breve no Apple TV+

A produção é descrita como uma “abordagem inusitada” de uma comédia romântica clássica que explora as complexidades universais dos relacionamentos de longo prazo através da lente de um casal único.

Didi (Edebiri) e Ren (Sharpe) são dois ex-prodígios que estão juntos desde crianças. Agora com pouco mais de 30 anos, eles começam a questionar se sua existência tão comum está à altura da promessa extraordinária de sua infância. Inevitavelmente, eles se veem fazendo as mesmas perguntas sobre seu relacionamento.

Publicidade

À medida que esperanças e necessidades individuais alimentam e entram em conflito com suas vidas compartilhadas, a série desafia a falácia central da narrativa romântica — a de que a história termina quando os heróis se encontram. Na vida, certamente, isso é apenas o começo, não é?

“Prodigies” é criada e escrita por Sharpe, que também atua como produtor executivo ao lado de Edebiri e de Jane Featherstone, Naomi De Pear e Katie Carpenter.

Ainda não há informações sobre a data de estreia do seriado.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.