Apple TV+: de título novo, docussérie “The Wild Ones” ganha first look

O Apple TV+ divulgou hoje uma primeira olhada em “The Wild Ones”, documentário de seis partes anunciado em 2023, originalmente como “Endangered Planet”.

Apresentada pelo ex-comandante da Marinha Real e líder de expedição Aldo Kane, pelo especialista em vida selvagem e armadilhas fotográficas Declan Burley e pelo contador de histórias ecológicas e cinegrafista de vida selvagem Vianet Djenguet, a produção explorará os frágeis ecossistemas do nosso planeta, desenterrando pistas sobre como ajudar a salvar e proteger as mais preciosas espécies ameaçadas de extinção.

“The Wild Ones”, segundo a Maçã, tem cenas gravadas na Malásia, na Mongólia, na Armênia, na Indonésia, no Canadá e no Gabão, trazendo imagens raríssimas de várias espécies, capturadas com câmeras de última geração.

Entre os animais em destaque na docussérie, estão o tigre malaio, o urso de Gobi, o leopardo caucasiano, o rinoceronte de Java, a baleia franca do Atlântico Norte e o gorila-das-planícies-ocidentais.

Produzido para o Apple TV+ pela Offspring Films, “The Wild Ones” conta com produção executiva de Alex Williamson e Isla Robertson.

